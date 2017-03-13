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В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись бойцы Росгвардии

17:3813 марта 2017Просмотров: 292

На протяжении трех месяцев бойцы ОМОНа выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи на территории Республики Северная Осетия - Алания.

Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

На перроне Росгвардейцев встречали командиры специальных подразделений Росгвардии по Мурманской области во главе с начальником Управления Росгвардии по Мурманской области полковником полиции Эриком Хисматуллиным, а также коллеги, родные и близкие.

Командир прибывшего отряда доложил начальнику Управления Росгвардии области о том, что личный состав поставленные руководством задачи выполнил, замечаний и нарушений не допущено.

Эрик Хисматуллин поздравил бойцов с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за службу и отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи.

Сразу после построения бойцы Росгвардии смогли обнять родных. После краткосрочного отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

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