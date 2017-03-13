В Мурманске полицейские изъяли более килограмма гашиша

Полицейским поступила информация о том, что 25-летний житель Колы занимается распространением в Мурманске наркотиков каннабисной группы.

В ходе разработки оперативной информации сотрудники областного управления наркоконтроля задержали наркозависимого мужчину, у которого был обнаружен гашиш общей массой около 63 граммов.

Оперативники установили канал сбыта и во время специальной операции задержали дилера – жителя Колы 1992 года рождения в момент сбыла около 100 граммов гашиша.

Марина Шихова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области обнаружили приготовленное к дальнейшему сбыту наркотическое вещество гашиш общей массой около 900 граммов. Всего оперативники изъяли из незаконного оборота около 1 килограмма 50 граммов наркотика растительного происхождения».

В отношении 25-летнего жителя Колы возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Максимальное наказание за данные преступления, предусмотренное законодательство м, - лишение свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый находится под арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.