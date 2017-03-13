В Мурманске продолжаются работы по оптимизации дорожного движения

В Мурманске продолжаются работы по обеспечению комфортной среды для горожан. Изменения касаются и организации дорожного движения.

Так, стал более удобным и безопасным пешеходный переход на пересечении проспекта Героев-североморцев с улицей Чумбарова-Лучинского.

«Новая схема движения позволяет автолюбителям беспрепятственно выезжать с улицы Чумбарова-Лучинского в южном направлении по обеим полосам движения, все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа». – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Константин Мастюгин.

Изменения сделают движение более комфортным как для пешеходов, так и для водителей.

В ближайшее время в районе остановки Алексея Хлобыстова на нерегулируемом пешеходном переходе будет установлен новый светофорный объект.