В Мурманске сгорели несколько гаражей

12 марта 2017 года в 15 часов 37 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаражей в Мурманске на ул. Полевая, в гаражном кооперативе №364.

В результате пожара обрушилась кровля гаражей № 228 и 229, в № 227 разобрана кровля на площади 3 кв. м; в гаражах № 228 и 229 повреждены внутренние конструкции на общей площади 25 кв. м.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (17 человек личного состава и 4 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.