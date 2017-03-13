В Мурманской области ищут талантливых писателей

Продолжается приём заявок для участия в конкурсе на литературную премию Губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого.

Премия учреждается для поощрения и материальной поддержки молодых поэтов, прозаиков, драматургов Заполярья и присуждается ежегодно. Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более двух раз.

Для участия в конкурсе принимаются опубликованные произведения или рукописи авторов в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Мурманской области.

Основанием для выдвижения кандидатур на соискание премии является ходатайство творческих, профессиональных союзов, образовательных учреждений, библиотек, общественных объединений, коллективов, расположенных или действующих на территории Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Ходатайства для выдвижения кандидатур и анкета кандидата на соискание премии направляются в региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, в срок до 1 мая 2017 года, сообщает 4erdak.Ru

Премия присуждается в следующих номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия».

В 2017 году денежный размер премии в каждой из номинаций увеличен до 15000 рублей.