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В Полярных Зорях полицейский может оказаться в неволе за подлог и мошенничество

14:0013 марта 2017Просмотров: 161

Сотрудникам оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД России поступила информация о том, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Полярнозоринский» лейтенант полиции 1985 года рождения получил деньги за незаконное процессуальное решение.

Оперативники собственной безопасности провели проверку и выяснили, что при рассмотрении заявления о краже имущества у жительницы Полярных Зорь 1989 года рождения оперуполномоченный путем внесения недостоверных сведений в материалы проверки принял незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, лейтенант полиции под надуманным предлогом вынудил потерпевшую дать ему денежное вознаграждение в сумме 55 тысяч рублей.

Предлогом получения денег стало решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По результатам проверки в отношении офицера полиции возбуждены уголовные дела статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».

Подозреваемый находится под домашним арестом.

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