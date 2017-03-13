В районе бывшего кинотеатра «Мир» в Мурманск закрыли пешеходный переход

В Мурманске на один пешеходный переход стало меньше. Убрали зебру на перекрестке у бывшего кинотеатра «Мир». Изменилась на этом участке и схема движения. Подробности узнали корреспонденты ТВ-21.

Перекресток проспекта Героев-Североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского. Раньше здесь был пешеходный переход, теперь установили забор. Если хочешь перейти на ту сторону проспекта, сначала перейди через примыкающую улицу. Получается небольшой круг.



Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства города Мурманска: «Вопрос организации дорожного движения на перекрестке Чумбарова-Лучинского и проспекта Героев-Североморцев поднимался еще в 14 году. в том числе по инициативе управления ГИБДД. Суть вопроса была в том, что перекрыть движение в южной части перекрестка, была статистика по наездам на пешеходов».



Главная же проблема в другом. С точки зрения автолюбителя, перекресток этот в часы пик проблемный. Выехать с Чумбарова-Лучинского на проспект сложно, постоянно образуется затор. Теперь же, при повороте направо выезд разрешили с обеих полос, да и людей переходящих дорогу, благодаря забору, больше не будет. Вот и решение.



«Я считаю что лучше сделали».



«Это неудобно. Это надо в круговую что ли как-то ходить»



«Не удобно. Так нужно было только один раз перейти дорогу, а теперь и тут и тут, дважды»

«Особенно для пожилых людей лишний переход через дорогу это не очень удобно».



«Да нормально мне кажется сделано. Устраивает я думаю всех в принципе».



«Для пешеходов ну что, меньше будет, организованнее. В одну дырочку лезть будем».



Больше всего изменения оценили водители. Довольны все, кого мы встретили.



«То что закрыли пешеходный переход, это очень хорошо даже. Для автомобилистов стало удобно. Выезд всегда открыт на право если поворачивать».



«Да, все нормально, я считаю, что все правильно сделали».



Сейчас за перекрестком будут наблюдать. Время работы светофора еще подрегулируют. Вообще самое лучшее решение на этом перекрестке здесь уже давно воплотили. Много лет назад построили подземный переход. Сейчас он стоит законсервированным. Причиной называют подземные воды. Однако то, что его до сих пор не снесли, оставляет у людей надежду, что когда-нибудь его откроют.