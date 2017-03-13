В России готовят законопроект по сбору НДС с иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба готовит закон по сбору НДС с иностранных интернет-магазинов. Обсуждение инициативы в правительстве начнется в течение 1-2 месяцев.

«У нас уже есть текст законопроекта, мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы в ФАС. Я думаю, в течение месяца - двух мы будем уже готовы обсуждать с правительством», - сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По словам Голомолзина, такой механизм обсуждается наряду с усовершенствованием взимания таможенных платежей, сообщает ТАСС.