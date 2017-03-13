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В России готовят законопроект по сбору НДС с иностранных интернет-магазинов

14:4313 марта 2017Просмотров: 78

Федеральная антимонопольная служба  готовит закон по сбору НДС с иностранных интернет-магазинов. Обсуждение инициативы в правительстве начнется в течение 1-2 месяцев.

 «У нас уже есть текст законопроекта, мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы в ФАС. Я думаю, в течение месяца - двух мы будем уже готовы обсуждать с правительством», - сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По словам Голомолзина, такой механизм обсуждается наряду с усовершенствованием взимания таможенных платежей, сообщает ТАСС.

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