В Североморске нашли двух заблудившихся лыжниц

В полицию Североморска 11 марта около 23.00 от спасателей поступила информация о том, что две женщины – мать и дочь – позвонили на телефон 112 и попросили помощи, так как они заблудились.

Они отправились днем на лыжную прогулку в район загородного парка города Североморска. Свернув с организованных троп, они углубились в лес.

Когда женщины поняли, что заблудились, они пытались найти дорогу самостоятельно. Поняв, что сами выйти к дороге они не могут, женщины позвонили на телефон службы спасения.

В район поиска были направлены сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Всего в розыске участвовали шесть полицейских. С потерявшимися северянками они постоянно поддерживали связь по телефону.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с применением ракетницы, женщины, ориентируемые полицейскими по телефону, около 4 часов утра 12 марта вышли в район Спецстроя примерно за 8 км от города Североморска, где их уже ждали сотрудники полиции.

Северянки были доставлены экипажем ППС домой.

За профессиональные и грамотные действия по розыску потерявшихся людей руководством МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной принято решение об объявлении участвовавшим в операции сотрудникам полиции благодарности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.