В третьем роддоме поменяют вытяжку. Андрей Сысоев провёл совещание

В третьем мурманском роддоме скоро начнётся реконструкция вентиляции. Об этом сегодня говорили на совещание в администрации Мурманска. Его провёл Андрей Сысоев, у него сегодня первый рабочий день после отпуска и глава администрации сразу приступил к важным вопросам.

В третьем роддоме капитальный ремонт был сделан три года назад. Но СанПиНы изменились, и реконструкция требуется вновь. Некоторые системы не соответствуют новым нормам.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Возник вопрос об организации вот этой вентиляции, особенно это касается помещений, где находятся дети нуждающиеся в реанимации. Это помещения, где проходят роды. Это палаты, в которых находятся новорождённые со своими мамами. Все эти работы должны быть выполнены, потому что речь идёт о здоровье маленьких мурманчан».



С 1 января 2016-го года все медучреждения находятся на балансе областного минздрава, в том числе и третий роддом. Но все работы будут выполнены с участием руководства города. Это первое совещание, но уже скоро проект реконструкции будет рассмотрен с Роспотребнадзором.