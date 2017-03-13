За пьяную езду житель Оленегорска будет подметать дворы более двух месяцев

Оленегорская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Желонкина Юрия.

Как выяснилось, Желонкин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, находясь в нетрезвом состоянии сел в автомобиль и поехал кататься по Оленегорску.

Однако, был остановлен сотрудниками местной вневедомственной охраны.

Подсудимый вину в содеянном признал полностью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом, Желонкину Юрию назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.