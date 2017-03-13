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За выходные дни дорожная полиция выявила 1497 нарушения ПДД

11:1513 марта 2017Просмотров: 141

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1497 нарушений Правил дорожного движения.

41 нарушение допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 18 водителей.

Выявлено 9 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 753 нарушения ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 301 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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