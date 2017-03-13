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Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

14:3613 марта 2017Просмотров: 95

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ночью на востоке области без осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -10-15°, днем от +3 до -2°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 14 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

+1..+3

небольшой снег

снег, мокрый снег

Умба

-7..-9

0..+2

небольшой снег

снег, мокрый снег

Полярные Зори

-7..-9

+1..+3

небольшой снег

снег, мокрый снег

Апатиты

-8..-10

+1..+3

небольшой снег

снег, мокрый снег

Кировск

-6..-8

-1..+1

небольшой снег

снег, мокрый снег

Ковдор

-3..-5

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Мончегорск

-4..-6

0..+2

небольшой снег

снег, мокрый снег

Ловозеро

-8..-10

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег, мокрый снег

Оленегорск

-5..-7

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Никель

-5..-7

0..+2

снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

-5..-7

0..+2

снег

небольшой мокрый снег

Североморск

-4..-6

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-4..-6

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 марта

Температура воздуха

утром  -1..-3

днем 0..+2

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой мокрый снег
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