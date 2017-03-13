Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ночью на востоке области без осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -10-15°, днем от +3 до -2°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 14 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -7..-9 +1..+3 небольшой снег снег, мокрый снег Умба -7..-9 0..+2 небольшой снег снег, мокрый снег Полярные Зори -7..-9 +1..+3 небольшой снег снег, мокрый снег Апатиты -8..-10 +1..+3 небольшой снег снег, мокрый снег Кировск -6..-8 -1..+1 небольшой снег снег, мокрый снег Ковдор -3..-5 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Мончегорск -4..-6 0..+2 небольшой снег снег, мокрый снег Ловозеро -8..-10 -1..+1 небольшой снег небольшой снег, мокрый снег Оленегорск -5..-7 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Никель -5..-7 0..+2 снег небольшой мокрый снег Заполярный -5..-7 0..+2 снег небольшой мокрый снег Североморск -4..-6 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Мурманск -4..-6 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 марта