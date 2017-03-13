Завтра в Мурманской области ожидается небольшой снег

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ночью на востоке области без осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -10-15°, днем от +3 до -2°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 14 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Умба
|
-7..-9
|
0..+2
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-7..-9
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Апатиты
|
-8..-10
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Кировск
|
-6..-8
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Ковдор
|
-3..-5
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
0..+2
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Оленегорск
|
-5..-7
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Никель
|
-5..-7
|
0..+2
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-5..-7
|
0..+2
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-4..-6
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-4..-6
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 марта
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем 0..+2
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег