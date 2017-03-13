Женская юниорская сборная России отправится в Португалию

С 13 по 20 марта женская юниорская сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Португалии в рамках подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы-2017 U-17 (24-29 марта, Франция).

В рамках сбора россиянки сыграют два товарищеских матча с командой Португалии. Встречи пройдут 14 и 16 марта в местечке Круш-Кебрада, начало – в 19:00 и 14:00 мск соответственно.

В Португалию отправятся 20 футболисток, 18 из которых попадут в заявку на Элитный раунд ЕВРО, сообщает РФС.

Валентин Гавва, старший тренер сборной России: «Наша команда готова к последнему сбору. В Португалию отправится тот же состав, что был на предыдущем сборе, который мы проводили в Турции. В числе вызванных футболисток – несколько перспективных девочек 2002 года рождения. И нужно отметить, что в этом составе все игроки – конкурентоспособные».

Фото: РФС

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