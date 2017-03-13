Житель Мурманской области предстанет перед судом за убийство топором двух человек

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Лувеньга Кандалакшского района Мурманской области.

Мужчина обвиняется в убийстве двух человек.

1 января 2016 года, во время распития спиртных напитков в квартире на площади Мира в селе Лувеньга Кандалакшского района, между обвиняемым и ранее ему знакомыми мужчиной и женщиной возникла ссора.

Вооружившись топором, злоумышленник нанес многочисленные удары в область головы и лица потерпевшим, от которых они скончались на месте.

Обвиняемый предпринял меры к уничтожению следов преступления - в квартире потерпевших следователи обнаружили замытые следы крови.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области.