Житель Зеленоборского поблагодарил полицейских за быстрое раскрытие преступления

В полицию обратился житель поселка Зеленоборский со словами благодарности в адрес сотрудников полиции за преступление, раскрытое по горячим следам.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже перфоратора из квартиры. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе дознавателя лейтенанта полиции Василия Косякова, оперуполномоченного уголовного розыска младшего лейтенанта полиции Сергеева Андреева и эксперта-криминалиста майора полиции Ирины Севостьяновой.

Полицейские в результате комплекса оперативных мероприятий, в том числе опроса возможных свидетелей, установили личность мужчины, совершившего кражу инструмента.

Злоумышленник успел уехать из Зеленоборского, но в результате грамотно спланированных оперативных действий полицейским удалось задержать его в другом поселке уже к вечеру.

Украденное имущество было возвращено законному владельцу.

Обращаясь к руководству отдела, автор письма отмечает высокий профессионализм, проявленный во время раскрытия преступления, и просит поощрить сотрудников, которые оперативно раскрыли кражу.

«Приятно осознавать, что нас охраняют и защищают надежные люди, профессионалы своего дела, готовые в любой момент прийти на помощь!», - пишет благодарный северянин.

За отличную работу начальником кандалакшской полиции сотрудникам, раскрывшим преступление по горячим следам, объявлена благодарность, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.