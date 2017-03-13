Жителю Оленегорска назначили 400 часов обязательных работ за езду на авто в нетрезвом виде

Житель Оленегорска, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медецинского освидетельствования, сел за руль нетрезвым и направился в сторону Мончегорского шоссе.

У дома №9 по ул. Южная он был остановлен сотрудниками ОВО по г. Оленегорску.

В ходе расследования дела и в суде подсудимый вину в содеянном признал полностью.

Судом постановлен в отношении него обвинительный приговор, назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.