18 марта мурманчане соберутся на Пяти Углах, чтобы отметить День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в сквере на Пяти Углах состоится народное гулянье «Русская весна». Мурманчан приглашают отметить значимое для всех россиян событие – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией.

В 14 часов начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области. На 15:40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города.

Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

С 13 до 18 часов будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.