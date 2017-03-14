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Аккаунты 1,5 млн пользователей Instagram - под угрозой взлома

09:4514 марта 2017Просмотров: 201

Эксперты обнаружили 13 приложений, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в Instagram.

Злоумышленники утверждали, что приложения увеличат количество подписчиков, лайков и комментариев в социальной сети.
Пользователи скачивали приложения в надежде на быструю раскрутку аккаунта в Instagram.

После установки они вводили свой логин и пароль в форму приложения, ни о чем не подозревая. Данные пересылались мошенникам в виде простого текста.

Вирус определяется как: "Android/Spy.Inazigram"

После этого приложение выдавало сообщение об ошибке при входе в аккаунт – ссылалось на неверный пароль.

Дело в том, Instagram оповещает владельцев аккаунтов о попытках несанкционированного доступа.

Эксперты установили, что приложения запустили владельцы сайтов, которые продают услуги раскрутки аккаунтов в Instagram. Через взломанные аккаунты рассылался спам, также продавались «пакеты» подписчиков, лайков и комментариев.

Сейчас приложения удалены из Google Play, сообщает Hi-tech Mail.ru

 

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