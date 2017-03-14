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Более жесткие двери и бесконтактный контроль. В России вводится новый ГОСТ на требования безопасности к лифтам

10:0014 марта 2017Просмотров: 191

Новый стандарт учитывает самые современные требования к безопасности при перевозке людей в лифтах, в том числе установленные в европейских стандартах.

В настоящее время в России действует национальный стандарт - ГОСТ Р 53780-2010, модифицированный по отношению к европейским стандартам 1998 года.

Новый стандарт ГОСТ 33984.1-2016 основывается на европейском стандарте ЕН 81-20:2014, который вступает в силу в Европейском союзе с 01 сентября 2017 года.

Гармонизация ГОСТа с европейским стандартом позволила довести уровень требований безопасности до современного за счет включения в него таких дополнительных требований, как: введение устройства безопасности, предотвращающего непреднамеренный уход кабины с этажа при открытых дверях лифта; введение устройства контроля и предотвращения превышения нормативной скорости движения кабины вверх.

Предусмотрено введение бесконтактного контроля дверного проема кабины, предотвращающего удар створками находящихся в дверном проеме, а также более жестких требований к прочности и конструкции дверей кабины и шахты, способных выдержать динамические воздействия бегущего человека, удар кресла-коляски и т.п.

Стандартом предусматривается переходный период, необходимый для подготовки производства, а также для аккредитованных органов по подтверждению соответствия лифтов новой конструкции и проведения иных работ в рамках инфраструктуры монтажа и обслуживания лифтов, сообщает Росстандарт. 

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