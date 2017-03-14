Для юных мурманчан и их родителей театр начинается с… ПДД

На территории Мурманска с начала года в ДТП пострадали 9 несовершеннолетних. Не держась за поручни и играя в гаджеты, дети допускают падения в общественном транспорте, получают травмы при столкновении в автомобилях, попадают под колеса как пешеходы.

С конца 2016 года в Мурманске действует совместный проект областного театра кукол и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области. В рамках проекта сотрудники дорожной полиции по приглашению администрации театра проводят перед спектаклями для детей и их родителей профилактические игровые занятия по Правилам дорожного движения и детской дорожной безопасности.

Одно из таких игровых занятий прошло в театре в минувшие выходные. Инспекторы ГИБДД в игровой форме учили детей алгоритму грамотных действий на дороге: одни дети, выбрав марку машины, изображали водителей, другие стали знаками, третьи переключали сигналы светофора, четвертые делились своим пешеходным опытом.

За игрой детей следил инспектор ДПС, исправлял ошибки и пояснял, почему зеленый сигнал светофора и знак «Пешеходный переход» не сделают переход проезжей части безопасным, если «глазки на дорогу не смотрят, ушки слушают музыку, а головушка думает о мороженом….».

А будущий водитель, посмотрев в зеркало заднего вида, наглядно убеждался том, насколько опасно обходить транспорт сзади.

Пока на импровизированной «проезжей части» отрабатывались приемы безопасного движения, остальные дети с родителями читали стихи и сказки по Правилам дорожного движения, разгадывали загадки, собирали пазлы и лото, строили логические цепочки, раскрашивали, играли в настольные игры, изучали виды транспорта и дорожные знаки.

Как отмечают сотрудники дорожной полиции Мурманска, очень важно, чтобы уже с ясельного возраста ребенок перенимал от родителей уважительное отношение к дороге и ее правилам:

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД: «Уделять внимание дорожной безопасности необходимо не от раза к разу, а при каждом удобном случае. Заинтересовать детей не сложно, главное – делать это искренне и самому никогда не подавать негативные дорожные примеры».

В конце занятия самым активным «участникам дорожного движения» были подарены книжки-памятки и светоотражатели.