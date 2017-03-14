Дочь украла 100 тысяч рублей у своей матери

В полицию обратилась жительница района Росляково о хищении 100 тысяч рублей со счета ее банковской карты.

Пропажу женщина обнаружила, когда попыталась снять с карты необходимую сумму, но денег на карте не оказалось.

По подозрению в совершении кражи оперативниками задержана 32-летняя дочь потерпевшей.

Северянка призналась в содеянном и пояснила, что ей понадобились деньги.

Зная, что на карте у матери есть необходимая ей сумма, она взяла карту, затем вернула ее на место. Денежные средства женщина потратила.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области