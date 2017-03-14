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Дорожная полиция задержала 15 нетрезвых водителей

10:1514 марта 2017Просмотров: 176

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 459 нарушений Правил дорожного движения.

28 нарушений допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 15 водителей.

Выявлено 14 нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 239 нарушений ПДД.

7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 63 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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