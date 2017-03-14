Интрига до последней минуты. В Мурманске состоялась ледовая битва - «Северные хаски» против «Атлантов»

В минувшие выходные в Мурманске состоялось большое хоккейное событие. Хозяева льда «Северные Хаски» встретились в товарищеском матче с подмосковными «Атлантами». Борьба длилась до самой последней секунды. О том, как это было - расскажет Иван Герасимов.

Более двух тысяч мурманчан пришли поболеть за свою команду. На первую игру в этом сезоне были распроданы все билеты. Не смотря на то, что встреча - товарищеская, запала у болельщиков меньше не стало.



Андрей Шишко, генеральный директор клуба «Северные Хаски»: «Мы хотим подарить всем мурманчанам и жителям области праздник хоккея. Причём на постоянной основе, чтобы наша команда принимала участие в национальной молодёжной хоккейной лиги. И эти матчи были у нас постоянно, а не исключением из правил».



Соперник - подмосковные «Атланты» - бронзовые призеры КХЛ 2011 года. С первых же минут гости взяли инициативу в свои руки. На второй минуте встречи Артём Шулев заколотил шайбу в ворота «собак». Страсти накалялись. После пропущенной шайбы в середине периода Игорь Креков с передачи Ивана Кантогина эффектным броском сровнял счёт. В раздевалку команды ушли со счетом 1:1.



Игорь Креков, игрок команды «Северные Хаски»: «Соперники на голову нас выше. Уровень у них получше будет. У них все слажено, у нас пока еще такого нет. Но мы будем стараться».



Иван Чекан, игрок команды «Северные Хаски»: «В зоне у нас мы отрабатываем хорошо в защите. Вратарь хорошо работает. Хорошо, что забили одну шайбу и будем стараться дальше забивать».



Как и обещали «Хаски», во втором периоде они полностью переломили ход игры. На первых же минутах Алексей Лазовик загнал шайбу в ворота соперника. На этом осада «Атлантов» не закончилась. В середине периода стадион дважды взрывался ликованием. Два гола от Ивана Кантогина и Егора Ярагина.



Но радость была не долгой. Денис Миллер из «Атлантов» запустил шайбу в ворота хозяев льда. Окончательный счет второго периода 4:2 в пользу «Хасок».



Александр Ермаков, игрок команды «Атланты»: «Реализовали в большинстве соперники. Бывает. Мы где-то не выстояли в меньшинстве. Ничего такого в этом нет».



Павел Петряков, президент хоккейного клуба «Северные Хаски»: «Надо ещё выжить из себя. Надо сделать отдачу. Надо какую-то эмоцию еще вытащить. Надо бороться. Борьба и только борьба».



В третьем периоде в ворота «Северных Хасок» одна за одной влетали безответные шайбы. Под конец встречи наши устроили настоящую осаду ворот подмосковной команды и на последних минутах имели прекрасные шансы сравнять счёт при игре в неравных составах. Но шайба как заколдованная не хотела пересекать линию ворот. Окончательный счет игры 4 - 5.