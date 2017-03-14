К решению проблемы по отлову бродячих животных подключат руководителей предприятий, работающих на территориях муниципалитетов

Об этом заявил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на оперативном совещании в правительстве региона.

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Это имидж муниципалитета. Если по населенному пункту бегают бездомные собаки, то сами понимаете, самочувствие граждан от этого не улучшается, а страх от того, что покусают либо пожилых, либо детей соответственно возрастает, и люди начинают нервничать. Мы это сразу с вами видим в СМИ, моментально по этому поводу начинаются всякие обсуждения и критика».

7939 бездомных собак отловили в городах Мурманской области в прошлом году. На эти цели из областного бюджета потратили 25,5 миллионов рублей. В этом году норматив стоимости услуги по отлову одного животного увеличен в два раза, а значит, вдвое возрастет и объем субвенции. Это вынужденная мера. В комитете по ветеринарии не отрицают: проблема есть и стоит остро. Уже в этом году по обращениям граждан проведено 5 внеплановых проверок. Организации, которые ведут отлов, оштрафованы на общую сумму 53 тысячи рублей. А ведь год только начался.

Виктория Гомерова, заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области: «Не проводилась достаточная совместная работа с руководством промышленных предприятий работа по организации отлова на промышленных производственных площадках и прилегающих к ним территориях. Например, портовая зона Мурманска, на которой животные активно размножаются и мигрируют затем на городскую территорию жилого фонда».

Алексей Лыженков, заместитель главы администрации Мурманска: «Что касается портовой зоны, там ситуация действительно сложная, у нас есть проблемы и с гаражными кооперативами и с промышленной зоной, т. е. есть территории, куда мы не можем попасть».

Попытки договориться с руководителями крупных предприятий пока ни к чему не привели. Алексей Тюкавин предложил обсудить вопрос на ближайшем заседании противоэпизоотической комиссии вместе с главами муниципалитетов и представителями предприятий. Решение, которое примут на заседании этой комиссии, будут обязаны выполнить все.