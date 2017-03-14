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Меняй себя, а не планету. 25 марта состоится международная акция «Час Земли»

14:2014 марта 2017Просмотров: 187

Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» состоится 25 марта с 20:30 до 21:30.

В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зданий с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Специально к Часу Земли запущен сайт, на котором можно получить больше информации об акции и том, как принять в ней участие. Слоган акции в 2017 году – «Меняй себя, а не планету».

В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более 2 млрд человек. В России акцию поддержали 20 млн. человек из разных городов.

В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других, сообщает пресс-служба пресс-служба Минприроды России. 

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