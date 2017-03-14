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Мурманские спасатели ликвидировали последствия автокатастрофы

13:2414 марта 2017Просмотров: 32

В Мурманске состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Состязание являлось отборочным этапом перед предстоящими в конце марта соревнованиями, в которых примут участие лучшие команды территориального пожарно-спасательного гарнизона Мурманской области.

В нынешних соревнованиях участники демонстрировали навыки и умения с помощью аварийно-спасательных инструментов извлечь пострадавших из автомобиля, попавшего в условное ДТП, оказать им первую помощь и передать бригаде скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

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