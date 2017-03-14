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Пограничный пост на краю земли, Екатерининский копец позапрошлого века и морские рубежи под прицелом видеокамеры

20:0414 марта 2017Просмотров: 84

Екатерининский копец над Варангер-Фьордом и пограничная служба вперемешку с романтикой. Наши корреспонденты Наталья Алексеенко и Константин Кабанец отправились на российско-норвежскую границу, в отдаленный гарнизон - на радиопост «Екатерининская» - посмотреть, как живут и служат на дальней заставе. Но чтобы добраться до пункта назначения, нашей съемочной группе пришлось преодолеть непростой путь.

От Мурманска до Лиинахамари - на машине. Дальше автотрассы нет. Только вертолетом, но это дорого, или на снегоходах, как мы. Это весьма экстремально, но от того еще более увлекательно.

По дороге только и успеваешь крутить головой по сторонам. Просторы, нетронутая целина и солнце попеременно со снежными зарядами. Несколько раз останавливаемся - прерваться на чай и кофе, размяться, дозаправить и остудить снегоходы. И через 7 часов пути мы на месте - впечатление, что на краю земли. Впрочем, так и есть.

Сейчас мы находимся в населенном пункте под названием Екатерининская. Это самая северо-западная материковая часть России, где расположено наше пограничное подразделение. Военные несут здесь службу вахтовым методом.

Две недели дома, две недели здесь - на радиотехническом посту на российско-норвежской границе. Служба кипит днем и ночью. Охрана границы - дело круглосуточное.

Начальник поста Илья Костыра стал военным по примеру отца. Улыбается - не он выбрал службу, а погранслужба - его. Сейчас в районе его ответственности все тихо и спокойно. Нарушителей нет. Хотя, случается всякое. Иногда бывает так, что иностранцев в Россию через границу просто … ветром заносит.

Илья Костыра, сотрудник пограничного управления фсб россии по западному Арктическому району: «Была такая ситуация, был сильный шторм, и американский сухогруз шел вдоль границы, его штормом занесло на нашу территорию. Вызывали тягач, и его вытаскивали на сопредельную территорию, потому что своими силами он не мог выйти».

Евгений Халяпин - специалист по радиосвязи - заключил контракт после срочной службы. Служба на границе, скромно улыбается, его призвание.

Евгений Халяпин, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Престиж, статус, обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне. Романтика? Ну, вы видели, природа, все красиво. Конечно, романтика».

На долгие разговоры времени нет. Пора в дозор.

Евгений Халяпин, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Охранять государственные рубежи нашей отчизны. Сколько часов - не скажу. Секрет? Так точно».

Нарушитель погранрежима - условный. Автоматы, наручники и работа по пояс в снегу - реальная. Подобные тренировки здесь проводят регулярно, чтобы все навыки - до автоматизма.

Гоняться за шпионами и диверсантами в случае необходимости - это лишь одна из задач пограничников.

С помощью радиолокационной станции военные круглосуточно наблюдают за акваторией. Все корабли и суда, которые пересекают границу, под прицелом… видеокамеры.

Евгений Халяпин, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Это оптический модуль. Позволяет визуально определить плавсредства, на суше если какие-то передвижения, записывать на видео все, что происходит. Там сейчас судно идет какое-то? Да, судно, гражданское, движется рекомендованным маршрутом согласно поданной заявке. То есть, нарушений нет».

А если вдруг в наших территориальных водах нарушители появятся, то пограничники не заставят себя долго ждать. В обозначенный квадрат - к месту происшествия - тут же отправятся сторожевые корабли и авиация.

Снимая репортаж в Екатерининской, мы, конечно, не могли обойти стороной уникальный памятник - трехметровый каменный погранзнак. Его установили здесь в 1826 году, впервые обозначив границу двух государств. Сделанный на века, он сохранился практически в первозданном виде.

Сейчас исторический знак «Екатерининский копец» находится прямо за моей спиной, а в десяти метрах от него установлен уже наш новый пограничный знак. А там внизу под скалами плещутся волны залива Варангер-Фьерд.

А буквально в нескольких десятках метров отсюда расположена Норвегия и виднеется устье реки Ворьема.

Ветер сильный и постоянный, вода чистая до бирюзы, граница как на ладони. После такой прогулки до полного счастья не хватает разве что горячего ужина в теплой компании. На заставе повар Ильгиз Нухов готовит на первое суп с лапшой, на второе - любимое блюдо пограничников - плов.

Ильгиз Нухов, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Секретов никаких нет. Можно добавить приправу. А душу вложить? Да, душу вложить - это первым делом, да».

После ужина, кому на дежурство - те вооружаются, кто отработал - отдыхают - за нардами, перед телевизором или с книгой в руках.

А нам пора ехать дальше, чтобы успеть пообщаться с народными дружинниками, попытаться развести костер в глубоком снегу, посмотреть, как ловят водолазов-нарушителей. Следующий репортаж с российско-норвежской границы выйдет в эфир в одном из ближайших выпусков новостей.

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