16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Новости»

20:0014 марта 2017Просмотров: 52

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 14 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В квартирах потоп. Коммунальщики говорят, что деньги на ремонт кровли будут только в 2018 году.

«Баренц-2017» - уже скоро. В этом году масштабными международными учениями будет руководить российская сторона.

Не умеете - научим. Не хотите - заставим! В правительстве региона придумали, как решить проблему с отловом бродячих животных.

Поругался с друзьями и зарубил их топором. Жителю Лувеньги грозит пожизненный срок. 

Пограничный пост на краю земли, Екатерининский копец позапрошлого века и морские рубежи под прицелом видеокамеры. Журналисты ТВ-21 отправляются в дальний путь за новыми впечатлениями.

Экономичнее, комфортнее, безопаснее. Электротранспорт обновляет парк машин.

«Наука. Открытие. Творчество. Актуальность.» - в Никеле состоялась акция «Наука для всех».

Интрига до последней минуты. В Мурманске состоялась ледовая битва - Северные хаски против Атлантов.

Реклама
Читайте также
Во время учений «Баренц-2017» будет гореть судно и разольётся нефтьК решению проблемы по отлову бродячих животных подключат руководителей предприятий, работающих на территориях муниципалитетовВ квартирах у десятков мурманчан потоп. Коммунальщики говорят, что денег на ремонт крыш нетЖителю Лувеньги грозит пожизненное заключение за двойное убийство
В Мурманске закупили 151-й троллейбус!В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги выставки «Кото-сушка»Шестым будешь? Роскосмос набирает кандидатов для полетов на ЛунуЖитель Ловозерского района, оскорбивший и ударивший по лицу женщину, оштрафован на тысячу рублейЮноше из Мурманска грозит 5 лет колонии за экстремизм в интернетеНа Остров Свободы поедут российские Vesta и Largus
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  