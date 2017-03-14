Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 14 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В квартирах потоп. Коммунальщики говорят, что деньги на ремонт кровли будут только в 2018 году.



«Баренц-2017» - уже скоро. В этом году масштабными международными учениями будет руководить российская сторона.



Не умеете - научим. Не хотите - заставим! В правительстве региона придумали, как решить проблему с отловом бродячих животных.



Поругался с друзьями и зарубил их топором. Жителю Лувеньги грозит пожизненный срок.

Пограничный пост на краю земли, Екатерининский копец позапрошлого века и морские рубежи под прицелом видеокамеры. Журналисты ТВ-21 отправляются в дальний путь за новыми впечатлениями.



Экономичнее, комфортнее, безопаснее. Электротранспорт обновляет парк машин.



«Наука. Открытие. Творчество. Актуальность.» - в Никеле состоялась акция «Наука для всех».



Интрига до последней минуты. В Мурманске состоялась ледовая битва - Северные хаски против Атлантов.

