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Прогноз погоды по Мурманской области на 15 марта

14:1814 марта 2017Просмотров: 262

Облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем от +4 до -1°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 15 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Умба

-1..-3

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Полярные Зори

-1..-3

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Апатиты

-1..-3

+1..+3

снег

мокрый снег

Кировск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

мокрый снег

Ковдор

-2..-4

+1..+3

снег

мокрый снег

Мончегорск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

снег, мокрый снег

Ловозеро

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

снег, мокрый снег

Оленегорск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Никель

-1..+1

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

-1..+1

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Североморск

-1..+1

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-1..+1

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 15 марта

Температура воздуха

утром  -1..+1

днем +1..+3

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег
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