Прогноз погоды по Мурманской области на 15 марта

Облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем от +4 до -1°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 15 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Умба
|
-1..-3
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-1..-3
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Апатиты
|
-1..-3
|
+1..+3
|
снег
|
мокрый снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
мокрый снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
+1..+3
|
снег
|
мокрый снег
|
Мончегорск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
снег, мокрый снег
|
Оленегорск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Никель
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-1..+1
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 15 марта
|
Температура воздуха
|
утром -1..+1
|
днем +1..+3
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег