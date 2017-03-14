Прогноз погоды по Мурманской области на 15 марта

Во время учений «Баренц-2017» будет гореть судно и разольётся нефть

К решению проблемы по отлову бродячих животных подключат руководителей предприятий, работающих на территориях муниципалитетов

В квартирах у десятков мурманчан потоп. Коммунальщики говорят, что денег на ремонт крыш нет

Жителю Лувеньги грозит пожизненное заключение за двойное убийство