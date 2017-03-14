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Российские банки продолжают наращивать прибыль

13:1014 марта 2017Просмотров: 67

В феврале банки продолжили наращивать прибыль: за январь–февраль 2017 года их финансовый результат достиг 212 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится  на сайте Банка России в публикуемом информационно-аналитическом материале.

Активы банковского сектора снизились за февраль 2017 года на 1,3%, однако с корректировкой на укрепление рубля сокращение было символическим – на 0,2%.

Объем кредитов физическим лицам, напротив, вырос на 0,2% (с исключением влияния валютной переоценки – на 0,3%).

Наблюдался приток вкладов населения (+1,1% с устранением влияния валютной переоценки) на фоне уменьшения объема депозитов и средств организаций на счетах на 1,7% (на 0,1% с корректировкой на укрепление рубля).

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