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Шестым будешь? Роскосмос набирает кандидатов для полетов на Луну

16:4014 марта 2017Просмотров: 191

Кампания по отбору космонавтов стартует сегодня. Согласно условиям конкурса, Роскосмос предполагает отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов.

Космонавты станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов: отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, а также тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.   

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Госкорпорации «РОСКОСМОС» и ЦПК. 

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