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Студенты индустриального колледжа в Мурманске получат сегодня сертификаты международного обучающего курса по морскому бурению

12:0614 марта 2017Просмотров: 84

Сегодня студенты второго курса Мурманского индустриального колледжа получают сертификаты международного обучающего курса по морскому бурению DWST Уровень 1.

Торжественное вручение документов проходит совместно с норвежскими партнерами – представителями компании Norwegian Drilling Academy AS (Nortrain AS).

В рамках обучающего курса студенты колледжа по профессии «Бурильщик морского бурения скважин» успешно прошли обучение по шести модулям: «Технология бурения», «Системы управления», «Скважинные жидкости», «Управление скважиной», «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», «Заканчивание скважины и добыча» и сдали финальный экзамен, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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