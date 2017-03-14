Телепрограмма на 15 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 15 марта 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения капитана Врунгеля.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Котовский. 3, 4 серии. Сериал (16+)
Россия. 2009 г.
Историческая драма.
В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.
Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…
12:34 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
12:35 Познавательная программа (12+)
Что такое ООН?
Геродот.
12:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Снежный краб.
12:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
14:00 Разрушители мифов. Медицинские опыты древних. Документальный цикл (16+)
Теории Чарльза Дарвина 150 лет, но многие ученые считают ее несостоятельной: она не дает объяснений многим сведениям, содержащимся в древних источниках. Человечество может быть частью какого-то глобального эксперимента. Не исключено, что люди – результат лабораторных опытов. В преданиях древнейшей цивилизации шумеров говорится о генетической селекции примитивного пещерного человека. Но кто этим занимался и зачем? Возможно, выводили лучшую породу или, наоборот, скрещивали, чтобы создать чудовищ? Как бы то ни было, среди бесчисленного множества экспериментальных особей выжил именно человек. И именно он оказался вершиной эволюции.
14:48 Познавательная программа (12+)
Что такое ООН?
Аральское море.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)
В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.
15:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Хроники будущего. Земля 2024. Планета клонов. Документальный цикл (16+)
Не так давно ученые спрогнозировали будущее мира, и оно оказалось шокирующим. Человек разумный в своем нынешнем виде - обречен. В самом скором будущем на Земле появится новая раса существ с генами животных. Как рыбы, они смогут дышать под водой, как гепарды, развивать невероятную скорость, и возможно даже, смогут летать, как птицы. Но в этих существах не будет ничего человеческого…
17:17 Познавательная программа (12+)
Что такое ООН?
Геродот.
17:31 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
17:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
18:00 Телегазета (12+)
18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
18:58 Познавательная программа (12+)
Что такое ООН?
Геродот.
19:10 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Остров Варлама.
Заповедник. Мончегорский парк.
Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:31 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения капитана Врунгеля.
Мы живем в России.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Котовский. 5, 6 серии. Сериал (16+)
Россия. 2009 г.
Историческая драма.
В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.
Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…
22:37 Познавательная программа (12+)
Что такое ООН?
Геродот.
22:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Дальние Зеленцы.
22:57 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 9 серия. Сериал (18+)
Россия. 2011 г.
Драма, мелодрама.
В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.
Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.
Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.
У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Природа гениальности. На основе истории песни «Карелия» (музыка А. Колкера, слова К. Рыжова) рассказывается о прекрасных и удивительных местах Карелии, которые в разное время вдохновляли известных творческих людей. Авторы программы ищут ответ на вопрос: почему здешняя природа даёт такой импульс в искусстве?
История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Исчезающая Тайга: малонарушенные леса Северной Европы. Фильм рассказывает об уникальных малонарушенных лесах таежной зоны, которых, по оценкам экспертов, в Северной Европе осталось около 10 %. В фильме представлен удивительный многообразный мир европейской тайги, которая почти не известна большинству современных жителей континента.
Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Долина Славы. Великая Отечественная война – судьбоносное событие для нашей страны. В борьбе за свободу и справедливость погибли миллионы людей. Каждый год 9 мая россияне собираются в памятных местах, чтобы почтить своих героев. Долина Славы – место, знаковое для всех северян.
Вдоль линии весны. Монолог полярного путешественника Степана Савина.
Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.