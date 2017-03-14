Телепрограмма на 15 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 15 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Котовский. 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

12:34 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:35 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Геродот.

12:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Снежный краб.

12:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Разрушители мифов. Медицинские опыты древних. Документальный цикл (16+)

Теории Чарльза Дарвина 150 лет, но многие ученые считают ее несостоятельной: она не дает объяснений многим сведениям, содержащимся в древних источниках. Человечество может быть частью какого-то глобального эксперимента. Не исключено, что люди – результат лабораторных опытов. В преданиях древнейшей цивилизации шумеров говорится о генетической селекции примитивного пещерного человека. Но кто этим занимался и зачем? Возможно, выводили лучшую породу или, наоборот, скрещивали, чтобы создать чудовищ? Как бы то ни было, среди бесчисленного множества экспериментальных особей выжил именно человек. И именно он оказался вершиной эволюции.

14:48 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Аральское море.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Хроники будущего. Земля 2024. Планета клонов. Документальный цикл (16+)

Не так давно ученые спрогнозировали будущее мира, и оно оказалось шокирующим. Человек разумный в своем нынешнем виде - обречен. В самом скором будущем на Земле появится новая раса существ с генами животных. Как рыбы, они смогут дышать под водой, как гепарды, развивать невероятную скорость, и возможно даже, смогут летать, как птицы. Но в этих существах не будет ничего человеческого…

17:17 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Геродот.

17:31 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

17:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:58 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Геродот.

19:10 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Остров Варлама.

Заповедник. Мончегорский парк.

Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:31 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Котовский. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

22:37 Познавательная программа (12+)

Что такое ООН?

Геродот.

22:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Дальние Зеленцы.

22:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 9 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Природа гениальности. На основе истории песни «Карелия» (музыка А. Колкера, слова К. Рыжова) рассказывается о прекрасных и удивительных местах Карелии, которые в разное время вдохновляли известных творческих людей. Авторы программы ищут ответ на вопрос: почему здешняя природа даёт такой импульс в искусстве?

История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Исчезающая Тайга: малонарушенные леса Северной Европы. Фильм рассказывает об уникальных малонарушенных лесах таежной зоны, которых, по оценкам экспертов, в Северной Европе осталось около 10 %. В фильме представлен удивительный многообразный мир европейской тайги, которая почти не известна большинству современных жителей континента.

Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Долина Славы. Великая Отечественная война – судьбоносное событие для нашей страны. В борьбе за свободу и справедливость погибли миллионы людей. Каждый год 9 мая россияне собираются в памятных местах, чтобы почтить своих героев. Долина Славы – место, знаковое для всех северян.

Вдоль линии весны. Монолог полярного путешественника Степана Савина.

Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.