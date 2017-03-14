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В Кольской ГМК модернизируют систему управления технологическим процессом обогатительной фабрики

16:2014 марта 2017Просмотров: 128

Обогатительная фабрика Кольской ГМК получит новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Замена действующей АСУ ТП вызвана устареванием аппаратного комплекса и прекращением выпуска запасных частей производителем основного оборудования, что увеличивает вероятность возникновения нештатных ситуаций, вплоть до остановки производства.

Модернизация системы управления проводится поэтапно. Современное оборудование в конце 2016 года было установлено на пульпонасосной станции.

Сейчас специалисты приступили к модернизации системы управления трех секций флотации. Далее на очереди – усовершенствование системы управления процессом измельчения и завершающий этап - интеграция локальных систем управления в единую информационную систему обогатительной фабрики.

В качестве аппаратной платформы новой АСУ ТП используются программируемые логические контроллеры немецкой фирмы «Siemens», а для отображения информации операторам на рабочих станциях - программное обеспечение «Wonderware System Platform». Завершить модернизацию АСУ ТП планируется до конца 2018 года.

Реализация проекта позволит Компании повысить надежность технологического процесса обогатительной фабрики и обеспечит возможность более гибких подходов в случае необходимости изменения технологических алгоритмов.

В результате модернизации также появится возможность дальнейшего развития АСУ ТП как минимум в течение 10 лет за счет увеличения количества информационных сигналов, возможности закупа запасных частей, технической поддержки производителей аппаратного и программного обеспечения.

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