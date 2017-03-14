В квартирах у десятков мурманчан потоп. Коммунальщики говорят, что денег на ремонт крыш нет

В Мурманске наступила пора «текущих крыш». Если большинство людей рады потеплению и солнцу, то для некоторых такая погода оборачивается коммунальной бедой. В нашу редакцию уже поступило с десяток подобных обращений. Оценили масштаб потопов в домах северян корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Сергей Ломако.

Город Мурманск, дом на улице Аскольдовцев. В этой квартире Галина Ушанова живёт уже 8 лет. Год назад закончила ремонт, копила на него с небольшой пенсии много лет. Сделал всё, как и мечтала, чисто и аккуратно. Правда вот радовалась результату недолго.



Галина Ушанова: «С 15 января, все больше и больше заливает. Как только становится выше температура на улице. Полы от воды вздулись. Квартира, как решето, течет со всех сторон, по стенам, из розеток, из светильников на потолке. Женщина в шоке, говорит, что в прошлые годы такого не было».



Галина Ушанова: «Самое обидное то, что ни до кого не достучаться, до управляющей компании, перед которой я свои обязанности выполняю добросовестно».



Женщина жаловалась уже и в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию и к депутату областной думы. Результат нулевой, вода как текла, так и течет.



Галина Ушанова: «Угроза жизни и угроза моему здоровью. Потому что извините, как можно в этой сырости жить и дышать этим. И это постоянно, вы видели все стены мокрые, по ним до сих пор все стекает. И это будет теперь по словам до 2018 года. Квартира будет просто приходить в нежилой вид. Мне и так уже не хочется домой возвращаться. Потому что условия какие».



Квартира Галины Ушаковой находится на 2 этаже. Дом пятиэтажный. Соответственно течет у всех, начиная с крыши. Сергей Бугров живет на 5 этаже. Недавно начал ремонт, сам подготовил квартиру и пригласил мастеров.



Сергей Бугров: «Вызвал ремонт делать бригаду, а что толку, в той комнате обои отлетели, все отлетело, здесь бесполезно что-то делать. Пытались с ними бороться, сказали ничего не будет сделано, пока не сойдет снег. А потом начнутся дожди».



В глазах у людей безысходность. Жизнь превратилась в сплошную уборку и собирание воды. Такая же ситуация и в доме на улице Чумбарова-Лучинского. Везде расставлены тазики, капель бесконечная. Даже когда на улице минусовая температура. Солнце греет крышу и снег подтаивает.



Юрий Батов: «Течет крыша, подъезд заливает. Не я один такой. По площадке 3 или 4 квартиры тонет».



Вода здесь капает и в подъезде. Пока поднимешься до последнего этажа, можно и куртку сушить. Общее состояние тоже удручает. На окнах стоят настоящие стеклопакеты. Одна фрамуга из стекла, вторая из целофана.



Татьяна Сухотина: «Постоянно вот эта вода сверху идет с 5 этажа. Постоянно капает и постоянно я убираю. Постоянно черпаю ведром. Это конечно не дело. Хотелось бы что бы и крышу починили, все сделали. Жить хочется нормально».



Помимо текущих крыш, объединяет эти два дома и ответ директора управляющей компании. Обслуживанием занимается Севжилсервис. Руководитель письменно ответил людям, что ремонтные работы будут в плане только на 2018 год. Мы обратились за комментарием. Ситуация в обоих домах оказалась схожей.



Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития УК Севжилсервис: «90 копеек с квадратного метра на ремонт собственники перечисляют, в месяц это порядка 5 тысяч рублей. И если говорить о результатах, то в прошлом году мы отремонтировали порядка 100 квадратных метров крыши, отремонтировали щвы, поменяли много стояков, отремонтировали подъезд. В общей сложности нам перечислили собственники порядка 60 тысяч рублей на ремонт, мы сделали работ больше чем на 200, на 221 если быть точнее. В этом году всё. Средств на текущий ремонт крыши нет. Произвести работы мы не можем, потому что денег на это нет».



На доме на Чумбарова-Лучинского ситуация чуть лучше, там в этом году кровлю отремонтируют над 3-мя квартирами. Дом на Аскольдовцев управляющая компания считает необходимым включить в программу капитального ремонта. Назвал Дмитрий Афиногенов и еще один выход из положения. Собственники могут провести собрание и принять решение об увеличении платы на ремонт и содержание своих домов. Он говорит, что тогда управляющая компания сможет проводить проводить больше работ. Пока же денег на ремонт крыш нет.