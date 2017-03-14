В Мурманске нетрезвая мать ранила сына ножом

На пульт оперативного дежурного отдела мурманской полиции поступило сообщение о госпитализации в больницу 42-летнего мужчины с проникающим колото-резанным ранением из квартиры по улице Шевченко.

Как выяснилось, ножевое ранение сыну нанесла мать. Между родственниками произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений после совместного распития спиртного.

Подозреваемая – 69-летняя пенсионерка, - задержана и доставлена в отдел полиции. Мурманчанка призналась в содеянном.

В ходе ссоры подозреваемая нанесла ножом удар в грудь сыну.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.