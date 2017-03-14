В Мурманске закупили 151-й троллейбус!

На дороги Мурманска города сегодня выехал новенький троллейбуса. Новую технику закупил «Электротранспорт». Оценили их и в плане комфорта и стоимости, корреспонденты ТВ-21 - Сергей Неверович и Павел Третьяков.

Этот троллейбус стал 151-м в Мурманске. Сейчас такие времена, что покупка каждой машины, как праздник. Существующий парк троллейбусов стремительно устаревает. Содержать их становится все дороже.



Сергей Коробков генеральный директор компании «Электротранспорт»: «Он низкопольный. Предназначен для маломобильных групп населения. Он имеет пандус, как и все предыдущие модели которые мы берем. Он имеет электронную систему управления и синхронный двигатель. По сравнению с теми моделями, которые были раньше, он достаточно экономичен».



Работать этот троллейбус будет на 6 и 10м маршрутах. Купили его у Вологодского завода. Цена - 12 миллионов рублей. О том, что деньги потрачены не зря, говорит и водитель с 14 летним стажем работы в Электротранспорте Ирина Иусова.



Ирина Иусова, водитель троллейбуса: «С опытом я понимаю, что новые машины конечно лучше. Потому что и ручник удобный, не надо напрягаться и обдув кабины водителя он не шумный, гидроусилитель он не шумный, не давит на уши, это тоже немаловажно. Потом торможение плавное, трогаешься плавно, для пассажиров это удобно».



Еще одна ключевая задача привести в порядок старый транспорт, тот, что сейчас работает в городе. В планах до осени этого года, покрасить, подремонтировать, где-то обновить салоны, абсолютно у всех троллейбусов и городских автобусов. Продолжат и закупку новых машин. Уже известно, что на покупку еще одного троллейбуса выделит средства городской бюджет.



Этот троллейбус стал третьим по счету который для мурманчан закупили в этом году. Всего же запланирована покупка еще 9 таких машин.