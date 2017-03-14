Можно ли зажечь лампу без проводов, как устроен робот и что можно напечатать на 3D-принтере? В никельской школе №3 прошла необычная акция «Наука для всех». О научных тайнах и важных открытиях простым языком школьникам рассказали их одноклассники.

Ученик третьей школы Владимир Суворов всегда стремился дать вторую жизнь ненужным вещам. Сегодня он экспериментирует со щёткой, батарейками и моторчиком.



Владимир Суворов: «Это отличная идея, мыть такими щётками пол. Особенно, когда их много. Ещё можно использовать для перевозки вещей. Мы обсуждали, что можно несколько таких впрячь и возить между комнатами».



Для чего нужны провода и как ещё можно передавать ток? Ответы на эти вопросы школьники получили на самой зрелищной площадке, посвящённой открытиям Николы Тесла.



Юлия Камалова: «Ток передаётся не по проводу как таковому, а по электромагнитному полю вокруг него. Поэтому свет зажигается моментально, а не через какой-то промежуток времени. Так как скорость света велика очень».



Андроники Зорпа: «В жизни, я думаю, что это пригодится в какой-то определённой отрасли. А нам это для того, чтобы было более понятно, что как действует».



На площадке, посвящённой химии - свои загадки. Отчего при резком выдохе на пламя горелки мелкие споры растения образуют эффект «огнедышащего дракона» и как делается фейерверк?



Анастасия Быкова: «Споры очень-очень мелкие. Они как мука и когда я их резко выдыхаю, они разлетаются и увлекают за собой очень много кислорода».



Светлана Просс: «Есть там активированный уголь, он нагревается и приводит в действие железо и марганцовку. Которые тоже нагреваются из-за угля и начинают сгорать».



На площадке будущего из-за детворы трудно разглядеть роботов, макет умного города и 3D-принтер, на котором это всё напечатано.



Сергей Мельников: «Они уже могут печатать какие-то фигурки, детали для роботов и какие-то слова. Вот сейчас они демонстрируют именно печать слов. Так же у нас ребята, которые уже продвинулись в робототехнике, они уже занимаются не «лего-робототехникой», а программированием. То есть, более сложными роботами, которые нужны для соревнования».

«Экспериментальная физика», «Роботехника», «Я - изобретатель», «Астрофизика», «Автомоделирование», «History» и «Биохимия» - всё это направления работы научно-технической лаборатории с музыкальным названием Н.О.Т.А.



Мария Харченко, заместитель директора школы №3: «Создавали мы эту лабораторию, чтобы привлечь детей к научно-техническому творчеству. Чтобы возродить это научно-техническое творчества у нас в Печенгском районе. У нас много детей участвует не только из Никеля, но и приезжает много из Заполярного».



Идея родилась во время учёбы в социально-конструкторском бюро, которое организовал «Норникель». В итоге, авторам проекта удалось собрать вокруг себя мощную группу социальных партнёров.

Мария Харченко, заместитель директора школы №3: «И мы в рамках социально-конструкторского бюро сделали небольшой мини-проект. Нам на него выделили деньги, мы провели его на площади для жителей Заполярного. Это было невообразимо. Было столько детей, желающих себя попробовать в роли мини-инженера, что мы поняли - двигаемся в правильном направлении».



Лаборатория Н.О.Т.А. - стала одним из победителей конкурса социальных инициатив, организованного компанией «Норникель» по программе «Мир новых возможностей». И эта необычная акция - «Наука для всех» - финальный аккорд проекта.



Татьяна Медведева, начальник отдела благотворительных программ Кольской ГМК: «И очень здорово, что дети за время проекта выросли, стали очень активными, и рассказывают нам взрослым о сложных вещах абсолютно просто. Я считаю, что проект удался и это заметно по активности детей».



Сегодня научно-техническую лабораторию Н.О.Т.А. посещают 126 человек. Но желающих гораздо больше. Поэтому организаторы приняли решение расширять проект. Опыт написания конкурсных заявок в программу «Норникеля» «Мир новых возможностей» позволяет искать финансирование, для закупки дополнительного оборудования и привлечения новых специалистов, участвуя в муниципальных и региональных конкурсах на получение грантов.