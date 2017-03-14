В Полярном ищут авторов оригинальных сувениров

На конкурс принимаются эскизы оригинальных сувенирных изделий авторского исполнения, воплощающие историю и самобытность города Полярный и роль историко-краеведческого музея в изучении истории.
Конкурсная работа предоставляется в виде эскиза изделия, выполненного из любого материала, в любом жанре и технике.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие не моложе 14 лет.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные работы в период с 1 марта по 1 сентября 2017 г. по адресу: г. Полярный, ул.Моисеева, д.3.
С требованиями к сувенирной конкурсной продукции, а также порядком проведения и подведения итогов конкурса можно познакомится на сайте городского историко-краеведческого музея г. Полярный.