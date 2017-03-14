16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Полярном ищут авторов оригинальных сувениров

09:1514 марта 2017Просмотров: 268

Творческих и креативных жителей Полярного,  а также всех, кому не безразлична история города, приглашают принять участие в конкурсе на разработку сувенирной продукции.

На конкурс принимаются эскизы оригинальных сувенирных изделий авторского исполнения, воплощающие историю и самобытность города Полярный и роль историко-краеведческого музея в изучении истории.

Конкурсная работа предоставляется в виде эскиза изделия, выполненного из любого материала, в любом жанре и технике.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие не моложе 14 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные работы в период с 1 марта по 1 сентября 2017 г. по адресу: г. Полярный, ул.Моисеева, д.3.

С требованиями к сувенирной конкурсной продукции, а также порядком проведения и подведения итогов конкурса можно познакомится на сайте городского историко-краеведческого музея г. Полярный.  

Читайте также
Мурманские спасатели ликвидировали последствия автокатастрофыРоссийские банки продолжают наращивать прибыльЗлостный нарушитель из Мурманска, сбивший насмерть пожилую северянку, получил 2 года условноВ Мурманске на улице Лобова сгорела квартира
Завтра в Мурманске начнёт работу выставка известного фотохудожника Геннадия СубачаВ Мурманске нетрезвая мать ранила сына ножомВ Полярных Зорях горнолыжники разыграли первые медали 83 Праздника СевераЭкипаж подводной лодки Северного флота «Обнинск» отработал форсирование минных загражденийСтуденты индустриального колледжа в Мурманске получат сегодня сертификаты международного обучающего курса по морскому бурениюДрака водителей на перекрёстке в Мурманске (видео)
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  