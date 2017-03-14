В Полярном ищут авторов оригинальных сувениров

Творческих и креативных жителей Полярного, а также всех, кому не безразлична история города, приглашают принять участие в конкурсе на разработку сувенирной продукции.

На конкурс принимаются эскизы оригинальных сувенирных изделий авторского исполнения, воплощающие историю и самобытность города Полярный и роль историко-краеведческого музея в изучении истории.

Конкурсная работа предоставляется в виде эскиза изделия, выполненного из любого материала, в любом жанре и технике.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие не моложе 14 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные работы в период с 1 марта по 1 сентября 2017 г. по адресу: г. Полярный, ул.Моисеева, д.3.

С требованиями к сувенирной конкурсной продукции, а также порядком проведения и подведения итогов конкурса можно познакомится на сайте городского историко-краеведческого музея г. Полярный.