Во время учений «Баренц-2017» будет гореть судно и разольётся нефть

Во время международных учений «Баренц-2017», которые пройдут в конце мая, будут спасать людей с горящего судна и ликвидировать разлив нефти. Сегодня во время конференции был подписан протокол между Россией и Норвегией.

В этом году учения Баренц-2017 будут проходить уже в 18 раз. Место проведения - Варангер-Фьерд - на границе между Россией и Норвегией. Учениями по очереди руководят то российская, то норвежская сторона. В этом году - наша очередь.



Пётр Герасун, начальник морского спасательно-координационного центра Мурманск: «С российской стороны будут участвовать морская спасательная служба, экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, Северный флот, пограничники, морской спасательно-координационный центр Мурманск. Со стороны норвегов будут участвовать береговая администрация, объединенный спасательный центр Северной Норвегии, береговая охрана».



Точную легенду учений пока держат в секрете. Финальная часть тренировки вообще будет известна только перед самым началом. Поэтому журналистам раскрывают лишь некоторые подробности.



Анатолий Леонтьев, начальник северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ: «Легенда такая, что в плохую погоду судно терпит бедствие, нужно организовать и провести массовое спасание людей с моря и доставку их на берег. На судне пожар, в машинном отделении задымление большое. Эвакуация большого числа пострадавших. Больше 400 человек».



Начало учений «Баренц-2017» запланировано на 31 мая. Запасной день - 1 июня - в зависимости от погодных условий.