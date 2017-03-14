Юноше из Мурманска грозит 5 лет колонии за экстремизм в интернете

В суд направлено уголовное дело по факту размещения интернете публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Согласно материалам уголовного дела, мурманчанин, 1998 года рождения, разместил на странице в социальной сети изображения с надписями призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также надписи, направленные на возбуждение межнациональной розни.

Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В ходе расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вместе с тем, ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы за каждое их инкриминируемых преступлений.