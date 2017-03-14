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Завтра в Мурманске начнёт работу выставка известного фотохудожника Геннадия Субача

12:4314 марта 2017Просмотров: 77

15 марта в 18:30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача «Городской романс». 

Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского творческого союза «Фотоискусство», фотохудожником Международной федерации фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах.

Он лауреат и победитель многих российских фотоконкурсов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На выставке будут представлены 40 работ мастера в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, взгляде на окружающий урбанистический мир.

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