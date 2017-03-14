Житель Ловозерского района, оскорбивший и ударивший по лицу женщину, оштрафован на тысячу рублей

В декабре 2016 года житель Ловозерского района во время словесной перепалки ударил по лицу свою знакомую, после чего совершил в отношении нее оскорбительные действия.

Женщина обратилась в прокуратуру Ловозерского района с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время по факту нанесения побоев проводится проверка с целью возбуждения дела об административном правонарушении.