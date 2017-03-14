Жителю Лувеньги грозит пожизненное заключение за двойное убийство

Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы грозит жителю села Лувеньга. Мужчину будут судить за двойное убийство.

На кадрах следственного эксперимента задержанный мужчина рассказывает о том, как случайно обнаружил в квартире двух убитых людей. И утверждает, что не имеет к этому происшествию никакого отношения.

Впрочем, у следователей иная версия. Они установили, что 1 января 2016 года обвиняемый вместе с друзьями - мужчиной и женщиной - сидели дома, выпивали. Было это в одной из квартир в доме на площади Мира в селе Лувеньга. Разгоряченные алкоголем, приятели поругались.

Мужчина схватил топор и расправился со своими приятелями.

После этого он попытался замести следы, начал отмывать кровавые пятна с пола и со своей одежды. Отмыть не смог. Позже эксперты установили, что эта кровь принадлежит убитым. Казалось бы - отпираться бесполезно. Впрочем, мужчина до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности.



Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу».

За двойное убийство житель Лувеньги может пожизненно отправиться за решетку.