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Жителю Лувеньги грозит пожизненное заключение за двойное убийство

20:0614 марта 2017Просмотров: 71

Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы грозит жителю села Лувеньга. Мужчину будут судить за двойное убийство.

На кадрах следственного эксперимента задержанный мужчина рассказывает о том, как случайно обнаружил в квартире двух убитых людей. И утверждает, что не имеет к этому происшествию никакого отношения.

Впрочем, у следователей иная версия. Они установили, что 1 января 2016 года обвиняемый вместе с друзьями - мужчиной и женщиной - сидели дома, выпивали. Было это в одной из квартир в доме на площади Мира в селе Лувеньга. Разгоряченные алкоголем, приятели поругались.

Мужчина схватил топор и расправился со своими приятелями.

После этого он попытался замести следы, начал отмывать кровавые пятна с пола и со своей одежды. Отмыть не смог. Позже эксперты установили, что эта кровь принадлежит убитым. Казалось бы - отпираться бесполезно. Впрочем, мужчина до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности.

Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу».

За двойное убийство житель Лувеньги может пожизненно отправиться за решетку.

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