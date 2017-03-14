Злостный нарушитель из Мурманска, сбивший насмерть пожилую северянку, получил 2 года условно

Приговором суда Казмин Антон осужден за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, к 2 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Как выяснилось, Казмин 26 марта 2016 года управляя фургоном «Хёнде», двигаясь задним ходом от магазина по ул. Адмирала Лобова в районе дома №3, не заметил пожилую женщину пешехода, и по неосторожности сбил её.

В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия.

От адвоката и осужденного поступили апелляционная жалоба, в которой они полагали приговор суда незаконным и необоснованным, просили уголовное дело прекратить за примирением с потерпевшим - сыном погибшей, которому была выплачена денежная компенсации морального вреда за причинение по неосторожности смерти его матери.

Гособвинитель возражал против удовлетворения жалоб адвоката и осужденного, поскольку суд первой инстанции объективно оценил совокупность исследованных данных, характеризующих личность осужденного, в 2015-2016 году он 11 раз нарушал правила дорожного движения, за что подвергался административной ответственности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд, рассмотрев в заседании апелляционные жалобы осужденного и его защитника, согласился с мнением прокурора о справедливости назначенного Казмину наказания, отсутствию оснований для его снижения и необоснованности доводов апелляционных жалоб.

Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.