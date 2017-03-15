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17 марта стартуют соревнования по биатлону 82 традиционного Праздника Севера

15:4615 марта 2017Просмотров: 44

Юные и взрослые стреляющие лыжники поспорят за медали Полярной олимпиады в двух дисциплинах. Конкуренцию мурманчанам на снежных трассах Долины Уюта составят гости из разных городов страны, а также Белоруссии.

17 марта состязания начнутся в 10:30. Стреляющие лыжники разыграют комплекты награды в спринте с двумя огневыми рубежами.

В субботу 18 марта они поборются за титул сильнейшего в персьюте с четырьмя огневыми рубежами. Начало гонки в 11:00.

По ее окончании в 14:20 состоится церемония награждения победителей и призёров.

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