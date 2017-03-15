17 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится финальный этап чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»

17 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится финальный этап регионального чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и региональный турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

Цель ежегодного мероприятия – создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся и предоставление им дополнительных возможностей для самореализации, популяризации интеллектуальных соревнований среди детей и молодежи Мурманской области.

В этом году в региональном чемпионате приняли участие 56 команд из 14 городов и поселков области. 25 команд-финалистов прошли три отборочных этапа. Уже второй год подряд два из трёх этапов чемпионата проходят в онлайн-режиме, что позволяет всем желающим поучаствовать в турнире.

Победитель чемпионата получит право представлять Мурманскую область на чемпионате России, который пройдёт в начале мая, сообщает пресс-служба центра дополнительного образования «Лапландия».