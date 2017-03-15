Автодорогу Кола – Мурмаши завтра перекроют во второй половине дня

На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши.

Региональный минтранс информирует, что 16 марта планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 9-10 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши.

Это связано с проведением взрывных работ. Движение будет закрыто 16 марта, в четверг, с 14:30 до 15:30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.