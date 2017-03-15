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Дебют на сцене клуба «Ледокол»

10:1515 марта 2017Просмотров: 164

15 марта в 19:00 очередное Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки в клуб «Ледокол».

Первыми на сцену выйдут GlamMusic. Затем свои песни исполнят давненько не выступавшая на сцене клуба Loymer и дебютантка вечера Лолита Смолина. Станислав Одиноков и Алексей Рейман своими выступлениями подведут нас к финалу этой музыкальной среды. 

Начало в 19:00.

Мы продолжаем продвигать любимый Мурманск на просторах интернета, предлагая гостям размещать видео, снятое в течении Jazz&Blues Cafe на Youtube подписав его: Jazz & Blues Cafe, клуб «Ледокол», Park Inn, Мурманск, имя артиста или группы.

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